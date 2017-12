Coluna do Estadão

O ministro da Educação, Mendonça Filho, não tem dado sorte na busca por holofotes. Ontem, ao anunciar recursos para programas educacionais, foi ofuscado pela notícia do aumento do valor do Bolsa Família.

Antes, foi o ex-colega de governo Henrique Eduardo Alves que roubou as atenções pedindo demissão quando Mendonça conduzia cerimônia para a assinatura de contratos do Fies.