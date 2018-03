Coluna do Estadão

Em menos de oito horas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi e voltou do Recife, na última quarta-feira. Ele apelou ao governador Paulo Câmara para que interceda com a bancada do seu partido, o PSB, em favor da reforma da Previdência.

