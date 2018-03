Pela reforma, parlamentar pode se aposentar aos 60 até 2020

Coluna do Estadão

O resumo da apresentação do relator Arthur Maia (PPS- BA) sobre a Reforma da Previdência aos deputados da base aliada hoje, 18, no Palácio do Alvorada traz uma diferença na aposentadoria de parlamentares e outros trabalhadores.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No texto, parlamentares federais que se aposentarem até 2020 podem parar de trabalhar aos 60 anos. O mesmo documento estabelece idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, e 25 anos de contribuição.

O relatório altera para 60 anos o prazo para aposentadoria rural. Ou seja, até 2020, parlamentares federais e trabalhadores do campo poderão se aposentar com a mesma idade.

Ainda na regra para parlamentar federal, a partir de 2020, deve-se acrescer um ano a cada dois anos até o limite se 65 E 62 e 35 anos de contribuição, acrescidos de 30% de pedágio sobre o que falta para atingir a exigência. (Naira Trindade)