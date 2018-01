Pedro Tobias tem prorrogado mandato de presidente estadual do PSDB paulista

A Comissão Executiva estadual do PSDB paulista acaba de aprovar a prorrogação de mandato do deputado estadual Pedro Tobias como presidente do diretório tucano em São Paulo. A prorrogação de um ano vale para todos os integrantes do comando do partido no Estado e foi aceita pela maioria dos membros da comissão, com apenas três votos contrários.

A decisão repete o que já tinha acontecido na Executiva Nacional do PSDB, que prorrogara o mandato do senador Aécio Neves no comando do partido também pelo prazo de mais um ano.

Assim, Tobias será o responsável pela condução do partido em São Paulo durante todo o processo de definição de quem será o candidato à sucessão do governador Geraldo Alckmin em 2018.

Embora seja muito amigo de Alckmin, Tobias defende que o PSDB lance um nome do partido para concorrer em São Paulo. Oficialmente, o governador ainda não se manifestou sobre o assunto, mas existem conversas em torno de um acordo político com o PSB na direção oposta. Nesse caso, os socialistas aceitariam apoiar sua candidatura presidencial desde que o PSDB tope bancar a candidatura do atual vice-governador Márcio França (PSB) para o governo.

A ideia de abrir mão da candidatura própria em São Paulo, no entanto, é rejeitada por líderes expressivos do PSDB.