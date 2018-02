Pedido inicial de Lula a Odebrecht era por uma Arena Corinthians para 30 mil pessoas

Na narrativa da Odebrecht para a Lava Jato, o Itaquerão era para ser um estádio menor. O pedido do ex-presidente Lula para a companhia era por uma arena com capacidade para 30 mil pessoas, metade na arquibancada e a outra acomodada na geral.

Tudo mudou quando o Comitê Organizador resolveu que a Arena Corinthians seria palco da Copa do Mundo de 2014 e não o estádio do Morumbi, o que alterou a encomenda do ex-presidente. O estádio é o 12.° maior do País, com 49.205 lugares.

