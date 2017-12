Coluna do Estadão

O pedido de prisão de Eduardo Cunha aumenta pressão de aliados para que ele renuncie à presidência da Câmara como forma de enfraquecer tese de que usa o cargo para interferir na Lava Jato.

