Pedido de expulsão de Maranhão avança no PP

O pedido de expulsão do deputado Waldir Maranhão do PP deve avançar no conselho de ética da legenda. “ O processo dele foi despachado para o conselho e, na próxima semana, o presidente do colegiado deve recebê-lo e conduzi-lo”, afirmou o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI). O pedido será conduzido pelo ex-deputado Padre Zé Linhares, que deverá, por sua vez, se debruçar sobre o caso apenas em meados de julho, após temporada na Cracóvia, Polônia.

