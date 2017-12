Paulo Ferreira tem cargo comissionado e salário de R$ 12,5 mil na Câmara

Coluna do Estadão

Acusado de receber propina pela Operação Custo Brasil, o ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira foi contratado, no mês passado, como assessor técnico da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara.

Seu chefe é o petista Leo de Brito (AC), que garantiu a Ferreira salário de R$ 12,5 mil. Troco perto da propina que o agora foragido da Polícia Federal é acusado de receber. Somente em 2014, foram R$ 290 mil.

