Paulo Bauer apresenta projeto para extinguir propaganda eleitoral no rádio e na TV

O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), apresentou projeto ontem para extinguir a propaganda eleitoral e partidária no rádio e na televisão, que custou R$ 3,5 bilhões aos cofres públicos nos últimos 12 anos.

Bauer defende que os partidos apresentem suas ideias pelas redes sociais e “voltem às ruas”. Ele já tem apoio de algumas emissoras de TV. Falta convencer as legendas.

