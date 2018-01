Paulinho indica Marcos Perioto, da Força Sindical, para presidir o FI-FGTS

O deputado Paulinho da Força (SD-SP) indicou o economista Marcos Perioto, assessor da Executiva Nacional da Força Sindical, para substituir Luiz Fernando Emediato na presidência do FI-FGTS — O fundo bilionário que aplica recursos do FGTS em infraestrutura.

A troca ocorre por pressão do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que pediu a Paulinho para que ele substituísse Emediato que é acusado por delatores da Lava Jato de receber propina.

Paulinho teve os direitos políticos suspensos pela Justiça, por improbidade na utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Recentemente, ele também indicou no ministério Cicero Firmino para a Secretaria de Relações do Trabalho em substituição a Carlos Lacerda. Lacerda também é investigado pela Procuradoria da República no DF por suspeita de conceder “a jato” licenças para sindicatos.

