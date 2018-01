Paulinho da Força indica Perioto para o lugar de Emediato no FI-FGTS

O deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) finalizou nesta quinta, 29, sua promessa ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Entregou uma carta ao ministro indicando o economista Marcos Perioto para assumir a cadeira de Luiz Fernando Emediato no comitê de investimento do FI-FGTS. Ontem, Emediato deixou a presidência do fundo de investimento, mas agora deixa também a vaga no Comitê.

