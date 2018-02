Pastor Silas Malafaia é alvo da Operação Timóteo por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira, 16, mandado de condução coercitiva contra o pastor Silas Malafaia, do Ministério Vitória em Cristo. Ele é suspeito de apoiar lavagem do dinheiro de esquema de corrupção no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Os investigadores alegam que o líder religioso pode ter “emprestado” contas correntes de uma instituição sob sua influência com a intenção de ocultar a origem ilícita dos valores.

A operação desta sexta, batizada de Timóteo, tem inspiração em trecho do livro homônimo da Bíblia: “Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição”.

