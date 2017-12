Partidos travam batalha por cargos de segundo e terceiro escalão

Coluna do Estadão

Uma verdadeira batalha está sendo travada pelos partidos aliados do governo Michel Temer pelos cargos de segundo e terceiro escalões. Os comandos dos ministérios já foram entregues, mas os cargos logo abaixo continuam abertos.

Dirigentes aliados reclamam que levaram o comando das pastas, mas não conseguem se livrar dos antigos ocupantes dos outros postos. Como os postulantes são todos aliados, o Planalto pediu que eles se entendam entre si.

Os problemas estão ocorrendo de forma mais intensa nas pastas da Saúde, Integração Nacional, Transportes e Esportes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao