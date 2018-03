Partidos se articulam contra Janot na CCJ do Senado

Na estratégia traçada por partidos atingidos pela Lava Jato para se blindar contra as investigações está a iniciativa de impedir na CCJ qualquer tentativa de recondução do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ou de aprovar alguém ligado a ele. O escolhido pelo presidente da República é sabatinado na comissão comandada por Edison Lobão e precisa ter o nome aprovado no plenário do Senado. As discussões sobre a sucessão na PGR começam hoje em encontro que vai reunir os pré-candidatos à lista tríplice. O mandato de Janot termina em setembro.

Senadores dizem que Temer pode indicar um nome da lista tríplice apresentada pelos procuradores, seguindo a tradição, mas o Senado não tem compromisso de aprovar.

