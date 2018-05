Partidos querem adiar verba para candidatas

Dez partidos da base e da oposição ao governo se articulam para derrubar a destinação de 30% do fundo eleitoral para candidatas mulheres, que significa R$ 515 milhões do total de R$ 1,7 bilhão. A ideia é acionar o Supremo para que a medida só seja aplicada a partir das eleições de 2020 e não já no pleito deste ano. Outra alternativa é votar no Congresso projeto que adie a vigência da norma do TSE. A aprovação é dada como certa com base na matemática. Na Câmara dos Deputados, são 45 mulheres ante 468 homens; no Senado, são 13 contra 68.

Antirruído. A reação ao “empoderamento feminino” começou a ser discutida na semana passada discretamente por congressistas para evitar contra-ataque. Advogados de dez partidos montaram uma força-tarefa para elaborar Adin.

Aguardando. As medidas serão disparadas após o TSE publicar a resolução que reserva parte do fundo eleitoral para as mulheres.

Incendiário. O ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, é apontado por colegas de governo como quem mais contribuiu para alimentar o discurso dos caminhoneiros de redução da carga tributária.

Tucanou. O governo rebatizou de “gabinete de acompanhamento da normalização do abastecimento” o “gabinete de crise” que acompanha a greve dos caminhoneiros.

Depois da crise. A greve dos caminhoneiros atrasou os planos do governo de enviar ao Congresso projeto de lei que vai facilitar vendas de terrenos e imóveis da União. O assunto, por ora, está paralisado.

Pras calendas. Já o decreto que reajusta o valores das licitações defasados há 20 anos está ameaçado. Temer foi aconselhado a não assumir a sua paternidade.

Senta e chora. O apoio do governador do Ceará, Camilo Santana (PT), ao presidenciável Ciro Gomes (PDT) provoca “tensão e muita conversa” no comando petista. Mas o partido garante que não pensa em retirar a legenda dele.

Primeiro. Dentro do STF, a aposta é de que o deputado federal Nelson Maurer (PP-PR) será condenado pela Segunda Turma por desvios na Petrobrás. Ele pode se tornar o primeiro parlamentar condenado pelo Supremo no âmbito da Operação Lava Jato.

Maratona. Edson Fachin e Celso de Mello votaram para condenar por corrupção passiva e lavagem. Faltam Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Se Maurer conseguir dois votos favoráveis, cabe recurso para levar o caso ao plenário do STF.

CLICK. A policial militar Kátia Sastre, que reagiu e matou o assaltante na porta de uma escola em SP, também foi homenageada pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

Falta de opção. O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, pastor Ronaldo Fonseca, aceitou a pasta porque perdeu o apoio da Assembleia de Deus à sua reeleição de deputado federal. A igreja prefere investir na candidatura do bispo Vitor Paulo (PRB).

Laços. Cunhado de Aécio Neves, Luiz Márcio Pereira foi suplente no Senado de Eduardo Azeredo, preso semana passada.

Nanico? Guilherme Boulos (PSOL) terá, no mínimo, 12 segundos de campanha na TV. É mais do que os partidos de Marina e Bolsonaro garantem a eles.

A SEMANA

Terça-feira, 29

Senado tenta destrancar a pauta para votar PLC 121/17

As seis MPs precisam ser apreciadas antes de os senadores votarem projeto que regula preço mínimo dos fretes rodoviários.

Quarta-feira, 30

STF discute idade para ingresso no ensino fundamental

Supremo analisa duas ações que tratam da exigência de seis anos para a criança ingressar no ensino fundamental.

COM NAIRA TRINDADE. COLABOROU RAFAEL MORAES MOURA

