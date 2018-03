Partidos em risco por cláusula de barreira abrem balcão de negócios

Coluna do Estadão

O avanço da cláusula de barreira, aprovada em primeiro turno no Senado, iniciou um balcão de negócios para atrair parlamentares que querem fugir da ameaça de perder representatividade no Congresso. Projeções indicam que apenas nove partidos vão sobreviver. Legendas em risco apostam na janela partidária de 2018 para inflar suas bancadas e ficar entre os nove. O PTB já convocou reunião para discutir o tema com a bancada. PRTB, PEN, PSL, PHS, PSDC e PRB lançaram uma frente suprapartidária para enfrentar o problema.

Calculando ter 10% dos representantes na Câmara, ou seja, 51 deputados, a frente suprapartidária está flertando com o líder do PSD, Rogério Rosso, para apoiá-lo à presidência da Câmara.

