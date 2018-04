Não é só nos pedidos de inquérito do STF que estão as melhores histórias da Odebrecht. Parte do “ouro” dos delatores está nos casos que vão ser desmembrados para outras esferas da Justiça e no material que será juntado em inquéritos já abertos.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao