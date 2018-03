Parola quase é barrado em cerimômia de posse de Freire

“Sou o porta-voz do presidente e preciso entrar”, pediu Alexandre Parola ao segurança do Palácio do Planalto na posse de Roberto Freire na Cultura. A entrada foi limitada a poucas pessoas, o que obrigou o porta-voz de Temer a argumentar com o funcionário sobre a necessidade de sua presença na cerimônia. Muitas pessoas foram barradas na entrada do Planalto porque a cerimônia foi restrita a sessenta convidados.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao