Parlamentares passam Carnaval em missão oficial na Espanha

Coluna do Estadão

Cinco deputados embarcaram ontem para Barcelona, onde participam até o dia 3 de março de um congresso sobre telefonia móvel, o GSMA Mobile World Congress 2017.

A Câmara vai bancar os gastos da viagem de Margarida Salomão (PT-MG) e Edinho Bez (PMDB-SC). Já Eduardo Cury (PSDB-SP), Vitor Lippi (PSDB-SP) e Odorico Monteiro (PROS-CE) viajam sem ônus para a Casa.

No Senado, Jorge Viana (PT-AC) também embarca para Barcelona pelo segundo ano consecutivo para participar do congresso. A Casa desembolsou R$ 6.531 com a viagem.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao