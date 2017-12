Para Temer, governo encontrou rumo certo

O governo Michel Temer completa seu primeiro mês neste domingo certo de que encontrou o rumo adequado para arrumar a casa. Apesar de já ter demitido dois ministros e se ver obrigado a recuar em várias situações, Temer avalia que a solidez da equipe econômica e a coesão da sua base no Congresso estão melhorando o ambiente político. O foco no próximo mês será acelerar a agenda de votações. Nessa lista, estão a Lei das Estatais, a Lei do Petróleo, a PEC da Limitação de Gastos e concluir a DRU no Senado.

Apesar desse otimismo, Temer sabe que a votação mais importante a ser enfrentada será a que confirma ou não o impeachment de Dilma Rousseff. Na conta de seus aliados, o governo teria 59 votos, superando os 54 necessários.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao