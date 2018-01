Para salvar Temer de processo, PMDB planeja aumentar bancada

Coluna do Estadão

A estratégia para barrar a abertura de processo no STF contra o presidente Temer passa por inchar o PMDB. Há um movimento para a entrada de 15 deputados no partido.

A bancada na Câmara passaria de 64 para 79 deputados. Interlocutores de Temer calculam que vão precisar de 80 votos para derrubar um pedido de abertura de processo contra ele que deve ser feito pela PGR.

Esse cenário conta com o esvaziamento do plenário no dia da votação. Dos 513 deputados, o Planalto vai tentar convencer 100 a faltar à sessão. Participariam 413.

Como para a abertura de processo contra o presidente da República são necessários 342 votos sim, nesse caso, bastaria o governo ter 72 votos para derrubar o pedido.

