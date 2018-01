Para governistas, Janot persegue Temer por não ser ouvido em sucessão da PGR

Políticos experientes da base de apoio do governo Temer têm enxergado nas decisões do procurador-geral Rodrigo Janot uma reação ao fato do presidente Michel Temer dar sinais de que não indicará seu preferido para sucedê-lo no comando da Procuradoria-Geral da República.

Essa leitura reforça a expectativa do Planalto de que denúncia contra Temer será oficializada nos próximos dias.

