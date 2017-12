Para PGR, Renan, Jucá e Sarney queriam mudar regras para salvar a pele

Coluna do Estadão

O pedido de prisão dos senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e de tornozeleira eletrônica para José Sarney relaciona o que foi entendido pelo procurador Rodrigo Janot como ações dos peemedebistas para melar a Lava Jato.

Investigadores dizem que não se sustenta o argumento de que os áudios mostram os senadores apenas discutindo mudanças na legislação, o que é papel deles. “Então, Eduardo Cunha pode fazer requerimento para espremer o banco Schain?”, diz. Numa das gravações de Machado, Renan defende mudar a lei de delação premiada. “Renan é presidente do Senado. Pode promover mudança na lei para salvar as costas dele?”, afirma um investigador.

Outro ponto é o áudio em que o senador Romero Jucá afirma que Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, é um dos poucos com quem não tem relação.

