Apesar do discurso de unidade, o PMDB mineiro nem sempre se entende. No caso da indicação do deputado Rodrigo Pacheco para o Ministério da Justiça, dois dos seis deputados do grupo trabalharam contra temendo que o colega ficasse forte demais.

Preterido na escolha para assumir a Justiça, Pacheco é o nome do PMDB para presidir a CCJ da Câmara.

