O Ministério da Saúde cancelou ontem divulgação de balanço sobre acordo de redução de sal nos alimentos. Não queria dividir os holofotes com a Operação Custo Brasil.

