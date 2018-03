Coluna do Estadão

No despacho de ontem, retirando o sigilo de delações da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro concorda com a decisão do ministro Edson Fachin e manda seu recado: “Não deve o Judiciário ser o guardião de segredos sombrios”.

