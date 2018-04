Para Marta, greve de sexo proposta por Gleisi é ‘uma besteira’

Em entrevista para a Rádio Estadão, a senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) classificou a greve de sexo proposta pela também senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) como “uma besteira”.

“É um atraso na concepção do que é feminismo. Feminismo hoje é junto homens e mulheres, é darmos as mãos, é nos beijarmos muito. Lutar pela divisão do trabalho doméstico. Isso que é feminismo moderno”, disse Marta.

Ontem, no plenário, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, Gleisi propôs que no dia de hoje as mulheres abdicassem de todas as atividades, incluindo as sexuais, como forma de protesto contra o machismo.

