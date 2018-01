Para Maia, ‘Emenda Lula’ não deve prosperar na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou neste sábado que acha difícil que a “Emenda Lula” consiga ser aprovada na Casa. Maia disse que a proposta do do deputado Vicente Cândido (PT-SP), incluída em seu relatório na Comissão de Reforma Política, “não foi negociada com ninguém”.

“Não acredito que essa emenda prospere aqui na Câmara”, afirmou o presidente da Câmara à Coluna.

Vicente Cândido incluiu em seu parecer, na Comissão de Reforma Política, artigo que, se aprovado, vai impedir a partir da eleição de 2018 a prisão de candidatos até oito meses antes da eleição. A mudança altera o Artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão 15 dias antes do pleito e ganhou o apelido de “emenda Lula” por blindar o petista. A manobra foi revelada pela Coluna do Estadão.