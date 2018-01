Para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi “correta” a decisão do Banco Central de cortar juros em 0,75 ponto na reunião dessa tarde do Copom. Com o corte, a taxa caiu para 13% ao ano.

“Foi uma decisão correta. Juro real estava de fato muito alto. Vai ajudar a economia”, afirmou Maia à Coluna.