Para Lula, Teori honrou a Magistratura

Coluna do Estadão

Luiz Inácio Lula da Silva, um dos investigados na Lava Jato, fez questão de elogiar Teori. “O Brasil perdeu hoje um cidadão que honrou a Magistratura em todos os postos que ocupou”, disse.

Enquanto Lula elogia as qualidades de Teori, no PT, o seu partido, há preocupação quanto ao substituto de Teori na relatoria da Lava Jato. Internamente, petistas importantes acham que o ministro Teori Zavascki seria uma garantia de equilíbrio na análise dos processos da operação. Temem que o próximo relator pese a mão contra acusados do partido.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao