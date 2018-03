O ex-ministro Marcelo Calero informou à PF que para gravar suas conversas com a cúpula do governo Temer ele colocou as ligações telefônicas no viva voz. O áudio estaria ruim porque ele não soube utilizar o gravador.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao