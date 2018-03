Para cortar despesas, governo cria o Táxigov

O Planejamento determinou aos ministérios que não prorroguem contratos com empresas de transporte de servidores. No lugar disso, está sendo implementado o sistema Táxigov, uma espécie de táxi do governo. A expectativa é de gerar economia de R$ 20 milhões por ano aos cofres públicos. Os ministérios gastam hoje R$ 32 milhões com transporte. Em média, são feitas 490 mil corridas por ano. O cronograma prevê que ministérios e Presidência migrem para o Táxigov até março de 2018. Os táxis poderão ser chamados por meio de um aplicativo.

O calendário define que o ministério da Defesa será o último ministério a aderir ao Táxigov, entre fevereiro e março de 2018. A Presidência migra entre outubro e novembro deste ano.

Veja calendário de implementação do Táxigov:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao