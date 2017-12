Para blindar senadores, Senado vai pedir anulação de provas contra Paulo Bernardo

O Senado vai ingressar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) para invalidar as provas colhidas pela Operação Custo Brasil nos endereços partilhados entre o ex-ministro Paulo Bernardo e a senadora Gleisi Hoffmann.

A advocacia do Senado vai argumentar que, como ela é senadora, embora não seja alvo, caberia ao STF autorizar a ação de hoje e não à primeira instância.

O Senado também vai tentar criar uma jurisprudência que inclui ainda impedir ações de busca e apreensão em escritórios dos senadores nos Estados.