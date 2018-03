Para acalmar aliados, governo libera recursos

Integrantes da base do governo reclamam que o Planalto demorou muito a perceber a insatisfação de seus aliados dentro do Congresso. Avaliam que foi preciso ameaçar derrubar as propostas de interesse do governo para que Michel Temer se convencesse de que precisa mudar a reforma e atender aos pedidos de recursos e de nomeações. O próprio Temer assumiu parte da articulação política, abrindo sua agenda para atender os parlamentares e vai agilizar o funcionamento do balcão de atendimentos para aprovar a reforma da Previdência.

