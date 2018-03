Pai, mãe e irmã do governador do TO também são alvo da Operação Reis do Gado

Além do governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), o pai, a mãe e a irmã dele também são alvo da Operação Reis do Gado, deflagrada nesta segunda-feira, pela Polícia Federal. Contra todos eles há mandados de condução coercitiva.

Segundo nota da PF, a investigação apontou um esquema de fraudes em contratos de licitações públicas com empresas de familiares e pessoas de confiança do atual chefe do executivo estadual, que teria gerado enorme prejuízo aos cofres públicos. As autoridades identificaram, até o momento, um montante de mais de R$ 200 milhões efetivamente lavados. (Andreza Matais e Fábio Fabrini)