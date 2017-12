Outro filho de político ganha cargo no governo federal

O Diário Oficial da União, desta segunda-feira, sacramenta a nomeação de Bruno Moreira Santos para comandar a de Secretaria Nacional da Juventude, órgão vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da República.

Conhecido como Bruno Julio, o novo secretário é filho do deputado estadual mineiro Cabo Julio, do PMDB.

Assim, engrossa a fileira da lista de nomeados filhos de políticos no novo governo. Somente no primeiro escalão, ocupam pastas: Fernando Filho (Minas e Energia), filho do senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE); Leonardo Picciani, filho do deputado estadual fluminense Jorge Picciani (PMDB-RJ); Sarney Filho (Meio Ambiente), filho do ex-presidente José Sarney (PMDB-AP); e Hélder Barbalho (Integração Nacional), filho do senador Jader Barbalho (PMDB-PA).