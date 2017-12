Coluna do Estadão

O Ministério dos Transportes quer que parte da outorga dos aeroportos seja usada para custear o plano de demissão voluntária da Infraero. A proposta será levada ao Ministério da Fazenda.

