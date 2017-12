Coluna do Estadão

Numa conta extremamente otimista, o Palácio do Planalto garante já ter 60 votos no Senado a favor do impeachment de Dilma Rousseff.

Apesar de vários senadores dizerem que estão indecisos, o governo acha que algumas conversas resolverão a indefinição e garantirão os 54 votos necessários para a vitória.

