Coluna do Estadão

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, vai inaugurar o primeiro centro-creche para crianças com microcefalia em Campina Grande. Em seguida virão: Recife, Natal, Salvador e Cuiabá.



Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao