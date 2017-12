Opositores do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) voltaram a se reunir na noite desta terça-feira, 14, para discutir a sucessão do peemedebista no comando da Casa. No entanto, não chegaram a nenhum nome. Esses deputados, porém, já praticamente definiram que irão disputar a presidência da Câmara contra o nome escolhido pelo chamado “centrão”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.