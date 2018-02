Integrantes da oposição se reúnem no gabinete do senador Roberto Requião (PMDB-PR) para acompanhar sessão do STF que pode decidir o futuro de Renan no comando do Senado. Estão lá os senadores Humberto Costa (PT-PE), Lindberg Farias (PT-RJ), Vanessa Grazziotin (PC do B-AM), Lídice da Mata (PSB-BA) e Fátima Bezerra (PT-RN). (Erich Decat)

