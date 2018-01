Oposição esvazia plenário durante discurso de Aécio Neves

Sem nenhuma intenção de dar clarque ao senador Aécio Neves (PSDB-MG), a oposição se ausentou durante o discurso de retorno do mineiro no plenário do Senado. “A oposição encontrou uma forma elegante de dar as costas para ele sem vaiá-lo”, resumiu um interlocutor. Até mesmo a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), que estava no plenário e chegou a cumprimentar o senador, se retirou durante a fala. Ficaram apenas aliados da base. Eunício Oliveira (PMDB-CE) deixou que Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) presidisse e assistiu do gabinete. Assim que Aécio concluiu, os senadores da oposição voltaram para o plenário.

