Operador de Cerveró aparece na Operação Turbulência

O advogado Oscar Enrique Algorta Rachetti, que abriu no Uruguai a offshore Jolmey do Brasil Administradora de Bens LTDA para lavar dinheiro de corrupção do ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró, também aparece na Operação Turbulência, deflagrada ontem pela Polícia Federal. Uma empresa ligada a ele recebeu dinheiro do esquema de corrupção controlado pelo pernambucano João Carlos Lyra, apontado como um dos “cabeças” da lavanderia desvendada na nova investigação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.