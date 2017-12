Operação Zelotes foca em mais dois bancos

Depois do Bradesco, que teve seu presidente indiciado pela Polícia Federal por corrupção ativa, o Ministério Público Federal está debruçado sobre outros dois casos investigados na Operação Zelotes. Os próximos da fila são o Banco Brascan e o BankBoston, suspeitos de negociar com a organização criminosa especializada em comprar decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para reduzir ou anular débitos milionários com a Receita Federal. O MPF pode apresentar denúncia ou pedir o arquivamento dos casos.

O Brascan teria negociado dívida de R$ 229,8 milhões. Já a dívida do BankBoston sob investigação é de R$ 106 milhões. As instituições têm negado envolvimento no esquema.

