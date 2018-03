Omar Catito é o novo proprietário do Piantella, o ‘restaurante dos políticos’

Coluna do Estadão

Famoso reduto político em Brasília, o restaurante Piantella foi vendido ontem pelo advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, para o empresário Omar Catito.

O negócio envolveu um acordo para manter todos os funcionários que queiram permanecer. A decoração, incluindo a mesa usada pelo doutor Ulysses Guimarães, e o cardápio também permanecem.

Catito é dono do Bar da Lagoa e do Fiorentina, restaurantes tradicionais no Rio de Janeiro. Kakay se comprometeu a continuar frequentando o Piantella e se apresentando como cantor vez ou outra.

