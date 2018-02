Com atraso, Renan chega ao Senado acompanhado de Jorge Viana

Com uma hora de atraso, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), chegou ao gabinete dele no Senado onde recebe a notificação oficial de afastamento na presidência do Senado. O oficial de Justiça chegou antes das 11h e aguardou o peemedebista na presidência. Renan havia avisado que chegaria às 11h. Ele estava acompanhado do primeiro vice-presidente, Jorge Viana (PT-AC), que também avisou que concederia entrevista às 10h30, mas não fez ainda. Muito alinhado a Renan, Viana não pretende sair dos trilhos já desenhados. E Renan, que já estava a dois meses de deixar naturalmente a presidência, avisou que não vai aceitar a decisão sem recorrer ao Supremo.

