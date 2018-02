Oficial de Justiça tenta por mais de dois meses notificar deputado alvo de denúncia

Coluna do Estadão

Um oficial de Justiça sofreu para encontrar o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), alvo de denúncia do Ministério Público por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A saga do oficial começou em 29 de setembro e terminou em 6 de dezembro, quando a advogada do parlamentar informou a notificação do deputado.

“Não se pode deixar de destacar que a lamentável situação revela grave desrespeito a ato emanado da Suprema Corte”, criticou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. (Rafael Moraes Moura)

