O valor que a Odebrecht terá de devolver aos cofres públicos no acordo de leniência com a AGU e a CGU deve superar os R$ 3,8 bilhões acertados com o MPF em 2015. Os órgãos exigem um acréscimo.

A conclusão das tratativas deve se dar ainda neste primeiro semestre. O acordo de leniência com a Andrade Gutierrez também está perto de ser finalizado pela CGU.

Entre as empreiteiras alvos da Operação Lava Jato, a Odebrecht vai assinar o maior acordo. (Andreza Matais)