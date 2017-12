Coluna do Estadão

Um dos procuradores da Lava Jato afirma que a Odebrecht está longe de fechar acordo de delação. Justificou que o esquema de corrupção da empreiteira é tão grande que consumirá ainda tempo em negociações.

