Obra de R$ 360 milhões, idealizada na gestão de Cunha, avança na Câmara

A Câmara começará, nesta semana, a fazer análise do solo de um terreno próximo onde será construído o primeiro prédio do complexo idealizado ainda na gestão Eduardo Cunha. O presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão, ainda não foi informado sobre o início do serviço.

A ideia é fazer a licitação das obras até o final do ano. Serão seis andares de garagem e três andares para auditório, gabinetes e comissões. A obra, que deve durar três anos, está orçada em R$ 360 milhões. O “parlashopping” não entra nesse prédio. É uma obra futura.

